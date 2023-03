Det var VG som først meldte nyheten.

Flere av foreningene som Märtha Louise var beskytter for, avsluttet i fjor høst samarbeidet med prinsessen etter å ha reagert på Durek Verretts utspill. Det ble blant annet mye oppmerksomhet rundt medaljonger Verrett solgte som var ment å helbrede covid-19.

Nå har flere av forbundene fått nye kongelige beskyttere. Kronprinsen overtar som beskytter for Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Døveforbund og Ridderrennet, ifølge Kongehuset. Kronprinsessen overtar for Norsk Revmatikerforbund og Vivil-lekene.

I november ble det klart at Märtha beholdt prinsessetittelen, men avsluttet sine offisielle oppgaver for kongehuset. Bakteppet for beslutningen var alle kontroversene rundt Märtha Louise og Durek Verrett, særlig deres bruk av prinsessetittelen i kommersiell øyemed.

– Vi har nå kommet fram til en løsning jeg håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktiviteter og kongehuset, sa kong Harald.

Det var Märtha Louise som selv kunngjorde nyheten i november, og hun påpekte samtidig at beslutningen var tatt for å skape ro rundt kongehuset.

– Hver gang noen i kongefamilien har forlovet seg har det skapt mye oppmerksomhet og negativ omtale. Og det har det også gjort denne gangen, sa Märtha Louise.