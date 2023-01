62 år gamle Clarkson har fått kraftig kritikk for språkbruken i spalten i tabloidavisa The Sun i desember. Han skrev at han «hatet» hertuginne Meghan og drømte om at hun en dag ble tvunget til «å sprade naken gjennom gatene» i britiske byer mens innbyggerne skrek ukvemsord og kastet ekskrementer på henne.

I ettertid beklaget han på Twitter og skrev at formuleringen var et klossete forsøk på humor med henvisning til en scene i serien Game of Thrones. Mandag fulgte Clarkson opp på Instagram:

– Jeg er virkelig lei for det. Dette er jeg som rekker hendene i været, skriver Clarkson, som sier han har sendt en epost til hertugparet for å be om unnskyldning.

Han forklarer at han sendte den omstridte spalten til The Sun uten å ha lest den opp for noen først, slik han vanligvis gjør. Først i etterkant innså han selv at den var «fryktelig».

– Jeg avskyr vold mot kvinner, tilføyer Clarkson, som samtidig erkjenner at spalten «så ut til å ta til orde for nettopp det».

En talsperson for Harry og Meghan sier Clarksons offentlige unnskyldning ikke er nok, ifølge Sky News.

– Med mindre de andre teksten han også skrev, var skrevet i «all hast», slik han påstår, er det tydelig at dette ikke var en isolert hendelse, sier talspersonen.