Humorprogrammet «Nytt på Nytt» på NRK er ikke uvante med klaging fra publikum. Det er ikke alle som liker at komikerne og gjestene i programmet tuller med sensitive ting som Ukraina-krigen og nazisme.

Etter at sistnevnte ble tema under fredagens episode har NRKs publikumsservice mottatt 15 og Kringkastingsrådet to klager.

Det skriver TV 2.

Vitset om funksjonshemmede og Zyklon B

I tillegg til de faste komikerne Pernille Sørensen (45), Bård Tufte Johansen (53) og Johan Golden (48), var den danske skuespilleren Hassan Preisler (53) og programleder Thomas Seltzer (53) gjester.

Temaet nazisme kom først opp som et stikk til nabolandet Sverige, da den økende kriminaliteten i Stockholm ble diskutert av paneldeltakerne.

Men også da problemet rundt TT-tjenesten (Tilrettelagt transport for handikappede) i Oslo ble diskutert, dukket det opp nazisitske vitser.

Flere funksjonshemmede opplever nemlig at de ikke får det kollektivtilbudet de har krav på i hovedstaden. Som svar på det har Ruter, som har ansvaret, uttalt at det er en veldig komplisert oppgave de står ovenfor.

Det stiller komiker og paneldeltaker Johan Golden seg uforstående til.

– Å kjøre noe fra A til B er lett. Det er kjempelett, sier Golden.

Etterpå sier Thomas Seltzer:

– Ikke at jeg skal fremsnakke Nazi-Tyskland, men de greide i alle fall å frakte funksjonshemmede fra A til Zyklon B.

Zyklon B var varemerket for et middel mot skadedyr med virkestoffet blåsyre som fra 1941 ble brukt til gassing av mennesker i flere av nazistenes konsentrasjonsleirer.

– Det fæleste noen har sagt noen gang

Seltzers vits ble umiddelbart mottatt med latter, før panelleder Bård Tufte Johansen sier at det trolig var det «fæleste noen har sagt i dette studioet noen gang».

Overfor TV 2 opplyser NRKs publikumsservice at to av de 15 klagene handlet om dette sitatet alene. Begge klagene som ble sendt til Kringkastingsrådet handler også om denne vitsen.

– Vi ser på det som bra at folk diskuterer «Nytt på Nytt», og uttrykker meningene sine om programmene vi lager. Kritikk er en viktig del av en åpen og opplyst offentlig samtale, så det heier vi på, sier Kjetil Kooyman, prosjektleder for «Nytt på Nytt» til TV 2.