Tre personer kritisk skadd i trengsel på konsert i London

Flere kriseteam ble innkalt til konsertlokalet 02 Academy i Brixton, der den nigerianske afrobeatsangeren Asake holdt sin tredje utsolgte konsert.

Politiet opplyser at det oppsto farlig trengsel da et stort antall mennesker forsøkte å tvinge seg inn i lokalet. Politi, ambulanser og redningsmannskaper kom raskt til stedet og fant flere skadde personer.

Politioverbetjent Colin Wingrove opplyser at det ble utført førstehjelp og hjertemassasje for å redde liv. Åtte personer ble fraktet til sykehus, og for tre av dem er tilstanden kritisk.

Konserten ble avbrutt midtveis. Videoklipp viser voldsom trengsel og knuffing da anslagsvis 3.000 personer forsøkte å presse seg inn.