I forrige uke kunne NTB skrive at Bob Dylan-fansen var i harnisk over at den «håndskrevne» versjonen av Dylans nyeste bok, «The Philosophy of Modern Song», som kostet hele 6000 norske kroner, ikke var håndskrevet.

Boka skal handle om låtskriving og har fått gode anmeldelser av pressen.

Hadde brukt autopenn

Da fansen sammenlignet signaturene i boka fant de nemlig ut at de var identiske, og det ble så avslørt at Dylan hadde brukt en såkalt autopenn.

Det er en underskriftsmaskin som kopierer og reproduserer en underskrift. I autografsamlerkretser betraktes slike signaturer som verdiløse som samlerobjekter. Likevel fulgte det med hver bok et ekthetssertifikat, undertegnet av forlagsdirektøren på at den «var håndsignert av Bob Dylan».

Ifølge Variety ble det blant de 900 identifisert kun 17 forskjellige Dylan-signaturer.

Forlaget Simon & Schuster var raskt ute med en beklagelse, der det het at «det viste seg at bøkene inneholder Bobs originalsignatur, men i en replikaform».

Så ble det kjent at kjøperne får igjen pengene – og kan beholde boken.

Lider av svimmelhet

I helgen tok også Dylan bladet for munnen og kommenterte situasjonen.

I et Facebook-innlegg forklarer rockelegenden at han siden 2019 har slitt med svimmelhet, og at det var årsaken til at han ikke har signert alle de 900 bøkene for hånd.

Han skyldte også på at pandemien gjorde det ekstra vanskelig å gjennomføre.

– Det krever et mannskap på fem som må jobbe tett sammen for å hjelpe til med disse signeringsøktene, og vi kunne ikke finne en trygg og gjennomførbar måte å fullføre det jeg trengte å gjøre mens viruset raste. Så under pandemien var det umulig å signere noe, og svimmelheten hjalp ikke, forklarer Dylan.

(Artikkelen fortsetter under innlegget).

Siden kontraktfrister nærmet seg ble ideen om å bruke atutopenn foreslått, skriver Dylan, med lovnader om at denne typen ting gjøre «hele tiden» i kunst- og litterære verdener.

– Det var dårlig dømmekraft å bruke en maskin og jeg ønsker å rette opp det umiddelbart. Jeg jobber med Simon & Schuster og galleripartnerne mine for å gjøre nettopp det.

Dylan avslutter innlegget med «med min dypeste anger».