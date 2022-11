Cara døde i hjemmet sitt i Miami fredag, opplyser pressekontakten hennes til ABC News.

På 1980-tallet var hun blant annet med på å skrive «Flashdance … What a feeling», som fikk en Oscar for beste originallåt. Tittelsangen fra filmen fra 1983 sørget også for at Cara fikk en Grammy-pris i 1984.

Fire år tidligere spilte hun Coco Hernandez i filmsuksessen Fame, og hun spilte inn tittelsangen med samme navn. I 1981 lå hun an til å få en egen TV-serie – komiserien «Irene» – på amerikanske NBC, men tross en vellykket testepisode, ble serien aldri noe av.

Hun spilte inn fire studioalbum, bidro med musikk til en rekke filmer, i tillegg til å spille i en rekke filmer og TV-serier.