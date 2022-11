Nyheten kommer i kjølvannet av at Rolling Stone tidligere i uken skrev om over 20 tidligere ansatte i Adidas og Wests eget klesmerke Yeezy anklager artisten for flere alvorlige overtramp.

Han anklages blant annet for å ha vist eksplisitte bilder av ekskona Kim Kardashian og sexvideoer av seg selv for de ansatte. Det blir også påstått at han skal ha mobbet og skremt ansatte, flesteparten kvinner, og at flere sjefer skal ha ignorert det som pågikk.

– Vi ser veldig alvorlig på disse anklagene, og vi har bestemt oss for å umiddelbart sette i gang en uavhengig gransking av saken, sier Adidas i en uttalelse ifølge BBC.

West, som har skiftet navn og nå formelt heter Ye, har selv ikke kommentert anklagene.

Adidas brøt i forrige måned samarbeidet med West etter at han kom med flere antisemittiske uttalelser på Twitter.