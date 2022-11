Kvelden før kvelden-comeback for Kåre Magnus Bergh – slik blir TV-jula på NRK

Kåre Magnus Bergh er tilbake som programleder for «Kvelden før kvelden» sammen med Marte Stokstad og dermed ligger alt til rette for at juletreet blir ferdig pyntet, lysene tent og finstasen kommer på i god tid før julaften. Det kommer frem i en pressemelding fra NRK over årets TV-jul.

Bergh har ikke ledet programmet på mange år og var sist å se kvelden før kvelden med NRK-programleder Ingrid Gjessing Linhave på begynnelsen av 2010-tallet.

Bergh tar over for Mikkel Niva, som har ledet programmet de seneste årene sammen med først Haddy Njie og nevnte Stokstad, og dermed blir det ikke helt «same procedure as every year» for TV-seerne på lille julaften. Det vil si ikke før klokka 21 når NRK viser den tradisjonsrike sketsjen «Grevinnen og hovmesteren».

Fjorårets seertall på «Kvelden før kvelden» falt sammenlignet med for to år siden og nedgangen var på 138.000 seere. Tilbake i 2020 g samlet «Kvelden før kvelden» 1,247 millioner seere. Også den gang ble programmet ledet av Stokstad og Niva.





Denne julen blir det også gjensyn med en rekke av NRKs julekalendere som «Jul i Blåfjell», «Jul på Månetoppen» og «Jul i Svingen». Tidenes mest sette julekalender på NRK, «Snøfall», skal også sendes i tillegg på NRK2 og i NRK Super og Markus Neby byr på en helt ny humorkalender.

- For meg blir det ikke jul før jeg har sett 24 kjendiser kaste all verdighet på sjøen for å vinne tullete konkurranser! Drømmen min er at dette faller i smak hos alle som elsker jula, men også hos dem som ikke kan fordra den. Jeg håper også det er en serie for alle som elsker kjendiser, men faktisk også for alle som har fått mer enn nok av dem. Vi skal kåre én vinner, men også 23 tapere, sier Markus Neby til NRK.

Usikker Disney-jul?

Også julaften er en dag fylt med en rekke, faste TV-tradisjoner på NRK og det hele starter med Julemorgen før det går slag i slag med «Tre nøtter til Askepott», «Reisen til Julestjernen», «Pippi Langstrømpe» og «Snekker Andersen» og julenissen.

NRK lover også et stjernelag av Nordens største forfattere som skal gi seerne klassiske julefortellinger, med kjente figurer som Solan og Ludvig og Mummitrollet, i ny, animert drakt. Mange håper nok sikkert på et gjensyn med «Donald Duck og vennene hans», men NRK kan i dag ikke svare på om det blir Disney på programmet eller ikke.



