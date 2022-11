Beyoncé nominert til ni Grammy-priser

Beyoncés «Break My Soul» er nominert til både årets plate og årets låt, mens «Renaissance» kan vinne Grammy for beste album.

Ektemannen Jay-Z ble også nominert i fem kategorier i år, og de to kan nå skilte med totalt 88 Grammy-nominasjoner hver – mer enn noen annen artist.

I år var det Kendrick Lamar som stakk av med nest flest nominasjoner, med åtte. Adele og Brandi Carlile er nominert i sju kategorier hver. Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream og Randy Merill plukket alle opp seks Grammy-nominasjoner hver.

Svenske Abba er nominert i kategoriene beste album for «Voyage», årets innspilling for «Don't shut me down», og i kategorien beste opptreden av en gruppe.

Nesten halvparten av de nominerte i de største Grammy-kategoriene er kvinner, og over halvparten er ikke-hvite, opplyser akademiet som deler ut prisene 5. februar i Los Angeles.