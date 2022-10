* Født i Ferriday, Louisiana, 29. september 1935.

* Begynte å spille piano som niåring.

* Opptrådte først i klubber i Nashville, men flyttet til Memphis og fikk kontrakt med Sun Records i 1956.

* Ga i 1957 ut «Whole Lotta Shakin' Goin' On,» som flere radiostasjoner i USA nektet å spille på grunn av det de hevdet var en provoserende tekst.

* Karrieren fikk en knekk da britisk presse i 1958 avdekket at han hadde giftet seg med den 13 år gamle kusinen Myra Gale Brown. De to holdt sammen i tolv år og fikk to barn sammen.

* I 1968 forsøkte Lewis å få ny fart på karrieren ved å satse på countrymusikk.

* I 1968 var han blant de første til å bli innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame, sammen med Elvis Presley, Chuck Berry, James Brown og Ray Charles

* I 1989 spilte Dennis Quaid rolle som Lewis i dokudramaet «Great Balls of Fire».

* 28. oktober døde Lewis i sitt hjem utenfor Memphis, 87 år gammel.