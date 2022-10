– Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke fordi vi er blitt mer lyssky, men fordi vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget, så det kan være at det også blir noe kjøligere i tussmørket, sier kongen i sin tale til stortingsrepresentantene som er invitert til middag torsdag kveld.

Kongen har notert at også Stortinget har innført strømsparing, blant annet ved å senke temperaturene og stenge badstuen.

– Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortings-badstuen ble stengt. Akkurat den sparemuligheten har ikke vi. I stedet utreder vi muligheten for å legge Dronningens overskuddsenergi i kabler, slik at vi unngår å fyre opp Slottets kakkelovner, sier kongen.

Kongen: Vi må ty til morsomheter

Alle de 169 stortingspolitikerne er invitert til den tradisjonsrike festmiddagen, som finner sted hver høst.

Kongen understreket at årets middag finner sted i en tid hvor mange er urolige.

– Mer enn noensinne trenger vi kloke politikere og en nasjonalforsamling som evner å se alle, og som hver dag gjør sitt ytterste for å skape bedre hverdager. Dere, folkets representanter, er vårt beste vern mot urett og kriser, sier han.

Samtidig gjør kongen det klart at det må være lov å spøke litt.

– Vi må ty til de morsomhetene vi har i disse tider. Det er lett å bli noe mismodig. Vi håper at kvelden kan bli et hyggelig avbrekk i en alvorlig tid.

Billig stortingskantine

Kongen spøkte også med at han har vært fristet til å skaffe seg et billig måltid på Stortinget.

Han viste til at kongefamilien har vært på to besøk i nasjonalforsamlingen det siste året – både da prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år og under den høytidelige åpningen.

– Det er nesten så man skulle tro vi hadde fått oss gullkort. Men vi kan altså forsikre Stortinget om at vi ikke skal løpe ned dørene hos dere. Selv om det kan være fristende. Vi har jo hørt rykter om en ganske rimelig kantine, sa kongen.

Strømsparetips fra kongeparet

Kongeparet har også tidligere kommentert den urolige tiden og de økende prisene.

– Med klimatrusler, krig i Europa og stor bekymring for økende kostnader kan det være lett å se litt mørkt på fremtiden. Vi må stå sammen og prøve å gi hverandre styrke til å møte utfordringene, sa kongen under et besøk på Sunnmøre i slutten av august.

Han ble også spurt om han hadde noen strømsparetips:

– Slå av lys man ikke trenger, sa kongen.

Strømutgiftene til Kongehuset økte med 111 prosent i fjor, sammenlignet med året før, ifølge årsrapporten, som kom i april. Det tilsvarer 3,7 millioner kroner. Tall for i år er ennå ikke klare.

– Jeg har bodd i Sveits i to år, for lenge, lenge siden. Der sparte man på strømmen hele tiden. Man hadde kun ett lys hvert rom og dusjet én gang i uken. Vi flommer over med lys og varme. Jeg tror vi har litt godt av å tenke at det går an å kutte lite grann ned. Hvis alle gjør litt, så hjelper jo det også, sa dronningen.