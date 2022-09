Kisten blir stående fram til mandag slik at folk kan komme og ta et siste farvel med kvinnen som var Storbritannias monark i over 70 år.

Både kong Charles, hans sønner prins William og prins Harry og andre medlemmer av kongefamilien følger prosesjonen gjennom Londons gater. Turen var beregnet å ta 38 minutter.

Underveis ble det avfyrt flere salutter med ett minutts mellomrom.