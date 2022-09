Dronning Elizabeths båre kom hjem til Buckingham Palace

Etter å ha ligget på paradeseng i St. Giles-katedralen i Edinburgh i et døgn, ble den avdøde dronningen kjørt i kortesje til byens flyplass der et militærfly ventet for å føre Elizabeth II hjem. Dronningens datter prinsesse Anne var med på flyturen til Northolt i utkanten av den britiske hovedstaden.

– Jeg var heldig og fikk være til stede det siste døgnet av min kjære mors liv. Det er en ære og et privilegium å følge henne på hennes siste reise, sier Anne i uttalelse, ifølge BBC. Hun forteller om kjærligheten og respekten så mange har vist og takker alle som deler kongefamiliens sorg.

Etter landingen fortsatte båren sin ferd med bil til Buckingham Palace. Der skal den stå i tronsalen over natten, og staben får mulighet til å ta farvel med monarken. Torsdag legges hun igjen på paradeseng, denne gangen i fire dager i Westminster Hall.

Kvinnen som satt på den britiske tronen i over 70 år, lenger enn noen annen monark i landets historie, gravlegges førstkommende mandag. Seremonien holdes i Westminster Abbey, før kisten føres til St. Georgskapellet ved Windsor slott, der den skal stå ved siden av dronningens livsledsager prins Philip.