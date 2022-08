Verdenstoer Zverev trakk seg fra US Open

Turneringsledelsen i New York opplyste om Zverevs beslutning mandag.

25 år gamle Zverev har ikke spilt en kamp siden han pådro seg den aktuelle ankelskaden i semifinalen mot Rafael Nadal i Roland Garros-turneringen i juni.

Tyskeren tapte US Open-finalen i 2020 for Dominic Thiem etter å ha ledet med to sett. I fjor gikk han til semifinalen.

Zverevs plass i sesongens siste Grand Slam-turnering, som spilles i perioden 29. august til 11. september, tilfaller amerikanske Stefan Kozlov.

Zverev hadde deltatt i 27 strake Grand Slam-turneringen siden debuten i 2015 da skaden tvang ham til å droppe Wimbledon.