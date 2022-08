Söderberg ble 77 år gammel, melder Aftonbladet.

Han skrev en rekke sanger som deltok i svenske Melodifestivalen, og han gikk helt til topps med vinnersangen til Herreys i Eurovision i 1984.

Foruten «Diggi-loo diggi-ley» har han tre andreplasser i Melodifestivalen og like mange tredjeplasser. I 2020 ble han hyllet på scenen under Melodifestivalens hall of fame.