Denne gangen er videostrømmetjenesten Pluto TV som mandag hadde premiere på den etter hvert 35 år gamle serien. Som altså har levd et omflakkende og oppstykket sendeliv her i Norge – men har et knippe trofaste fans, som har fansiden B & B Norge og følger med.

(Saken fortsetter under bildet)

Katherine Kelly Lang og Thorsten Kaye i en scene fra årets «The Bold and the Beautiful». Foto: Pluto TV

Ifølge strømmetjenestens pressemelding vil nye episoder av «Glamour» vises på en egen, dedikert kanal – mens alle de tidligere sesongene er tilgjengelig i on demand-arkivet.

«The Bold and the Beautiful» er et ekte barn av åttitallet, der den hadde premiere på kanalen CBS 23. mars 1987 og altså feirer 35-årsjubileum i inneværende år.

I anledning 35-årsjubileet laget «The Bold and the Beautiful» – som på norsk fikk tittelen «Glamour» – en episode der en av de to originalskuespillerne, Katherine Kelly Lang, som spiller Brooke Logan, fikk besøk av fem av sine filmmenn. Foto: Pluto TV

I forbindelse med jubileet ble det skapt en spesialepisode dedikert til Brooke Logan og fem av hennes store flammer. Nærmere bestemt Jack Wagner, som spilte Nick Marone fra 2003 til 2012, og Winsor Harmon, som portretterte Thome Forrester fra 1996 til 2016, så vel som Don Diamont (Bill Spencer), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) og sist, men ikke minst John McCook (Eric Forrester).

McCook og Logan er nemlig de eneste to gjenværende originalskuespillerne.

Det loves «mer familiedrama, intriger og kjærlighet i luften» i de nye episodene, som fremdeles utspiller seg i motebransjen i Los Angeles – selv om man har filmet i 14 byer i 11 land opp gjennom årene.

CBS fornyet nylig serien, som regnes som det mest sette, amerikanskproduserte dagtidsdramaet i verden, for 2023 og 2024.