Kevin Spacey erklærte seg ikke skyldig i seksuelle overgrep

Noen av anklagene mot den 62 år gamle Hollywood-stjernen går opptil 17 år tilbake i tid. skriver Sky News.

Tiltalen gjelder fire tilfeller av seksuelle overgrep og en voldtekt. Tre menn som i dag er i 30- og 40-årene er fornærmet i saken. Overgrepene skal ha skjedd i London og Gloucestershire mellom 2005 og 2013, mens Spacey var kunstnerisk leder ved teateret Old Vic i den britiske hovedstaden.

Påtalemyndigheten godkjente tiltalen i mai, men den kunne først forkynnes etter at han kom tilbake til Storbritannia. Den amerikanske skuespilleren har en adresse i London-bydelen Waterloo, men bor i USA.

I juni sa forsvarer Patrick Gibbs at Spacey «avviser ethvert lovbrudd i saken», og at han har kommet til Storbritannia for å fastslå sin uskyld og «gå videre i livet». I torsdagens rettsmøte kom Spacey med sin formelle erklæring om at han ikke er skyldig.

Spacey er blant annet kjent for sine roller i filmene «The Usual Suspects» og «American Beauty» og TV-serien «House of Cards». Han fikk sparken fra sistnevnte da anklagene mot ham dukket opp.