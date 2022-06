Det danske kronprinsparet tar barna ut av omstridt skole

Prins Christian slutter på skolen, og prinsesse Isabella skal ikke begynne der slik som planlagt, fremgår det i en uttalelse fra kronprinsparet på det danske kongehusets nettsider.

Avgjørelsen er tatt i kjølvannet av kritikken mot skolen, sist fra en tilsynsmyndighet i en foreløpig vurdering av trivselen ved utdanningsinstitusjonen.

– Det har vært en vanskelig prosess for oss som familie. Men ut fra helhetsbildet og vår særstilling som kronprinspar, har vi valgt at prins Christian slutter på Herlufsholm, og at prinsesse Isabella ikke begynner i 9. klasse på skolen etter sommerferien, uttaler kronprinsparet.

I mai sendte dansk TV 2 dokumentaren «Herlufsholms hemmeligheter», der en rekke tidligere elever sto fram og fortalte om mobbing, vold og seksuelle overgrep. Dette førte til at daværende rektor ble sagt opp. Lørdag ble det opplyst fra Herlufsholm at skolestyret trekker seg.

Professor Peter Allerup ved det danske instituttet for pedagogikk og utdannelse mener det rettes en historisk hard kritikk mot kostskolen.

– Det er enestående, og jeg har ikke tidligere sett en kritikk som er mer nøyaktig og hard. Når det er så stort press fra tilsynsmyndigheten, er det fordi det har vært et styre og en rektor som burde ha reagert tidligere, sier han til Ritzau søndag.

Kronprinsparet skal ta en beslutning om deres fremtidige skolevalg sammen med sine barn etter sommeren.