Britisk avis: Prins Charles tok imot en betydelig pengegave fra Qatar

Avisen skriver at prinsen personlig tok imot pengegavene på rundt 30 millioner kroner, som var i kontanter, mellom 2011 og 2015. Pengene skulle til hans veldedige organisasjon.

Pengene ble gitt av sjeik Hamad bin Jassim, som var statsminister i Qatar mellom 2007 og 2013.

Ifølge prins Charles' offisielle kontor, Clarence House, sa ble pengegavene umiddelbart ble overført til en av prinsens veldedige organisasjoner.

– Gått riktig for seg

Clarence House mener også at det ble gjennomført en korrekt kontroll av gavene.

Nord-Irland-minister Brandon Lewis sier han er sikker på at alt har gått riktig for seg.

– Dette er ikke et spørsmål for regjeringen, men etter det jeg vet har kongehuset vært veldig nøye med at alle pengene går gjennom de rette kanaler, sa han blant annet til BBC søndag.

Etterforskning

En annen av prinsens veldedige organisasjoner er for tiden under etterforskning av London-politiet etter påstander om at ærestitler og statsborgerskap er gitt i bytte mot donasjoner.

Prinsen og hans nære venn Michael Fawcett ble politianmeldt i september i fjor da påstandene først dukket opp i mediene. Fawcett har siden har gått av som leder for stiftelsen som ble anmeldt.

Charles' kontor har tidligere uttalt at det ikke er bevis for å støtte påstandene.

– Prinsen av Wales hadde ingen kunnskap om det påståtte tilbudet om æresbevisninger eller britisk statsborgerskap på grunnlag av donasjoner til veldedige organisasjoner, heter det.