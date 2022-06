Artikkelen er først publisert av kampanje.com.

Denne uken kom Se og Hør med en artikkel som tar for seg Ingrid Alexandras angivelige kjæreste. I oppslaget avsløres «den hemmelige kjæresten» som en som skal ha deltatt under den offisielle gallamiddagen da den norske tronarvingens pandemi-utsatte 18-årsdag ble feiret fredag forrige uke.

«Nå kan Se og Hør avsløre alt om den hemmelige romansen. Se de eksklusive bildene og les alt om koblingen til den styrtrike norske kjendisfamilien», skriver Se og Hør.

Kjendisbladet lar i tillegg kjæresten pryde forsiden sammen med bilder av kongefamilien og Ingrid Alexandra fra gallamiddagen. Videre kan bladets digitale abonnenter lese mer inngående om forholdet og om kjærestens utdannelse og familiehistorie. På spørsmål om denne avsløringen markerer et skille med tanke på mediedekningen av Ingrid Alexandra, svarer historiker og kongehusekspert, Trond Norén Isaksen følgende:

– Det høres ut som det ja, for frem til nå har de vært veldig tilbakeholdne med å skrive om henne i det hele tatt, unntatt i offisielle sammenhenger, sier Isaksen.

Han minner imidlertid om at mediene «står friere til å omtale ulike aspekter» ved kongelige når de fyller 18 år og blir myndige.

Trond Norén Isaksen har kommentert kongehuset i mange år, men ser ikke noe stort poeng med denne ukens Se og Hør-oppslag. - Det har en offentlig interesse hvem Ingrid Alexandra gifter seg med, men det er ingenting som tyder på at det er et ekteskap under oppseiling her, sier historiker og kommentator, Trond Norén Isaksen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Så er spørsmålet, har dette offentlig interesse? Jeg mener personlig at denne saken ikke har den helt store offentlige interessen, sier Isaksen.

Han har kommentert de kongelige i mange år, og han var lenge TV 2s faste kongehus-kommentator, men avsluttet nylig samarbeidet på grunn av en angivelig konflikt med TV 2-ledelsen. Isaksen opplyser at han av og til leverer historiske featureartikler til Se og Hør, men at han ikke har noen redaksjonell rolle i bladet.

– Uavhengig av det mener jeg det har en offentlig interesse hvem Ingrid Alexandra gifter seg med, men det er ingenting som tyder på at det er et ekteskap under oppseiling her. Når man kommer til det punktet hvor det kan bli ekteskap er det legitimt at man skriver om det. At en 18-åring har fått seg kjæreste, bør man kanskje få lov å ha for seg selv, sier Isaksen til Kampanje.

Les også: Ferdig som kongehusekspert i TV 2 - viser til konflikt med leder

– Se og Hør kommer til å skrive om det vi mener er av offentlig interesse

I artikkelen som tar for seg bakgrunnen for publiseringen av forholdet til Ingrid Alexandra og kjæresten, henviser Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen til kjendisbladets begrunnelse for hvorfor de går ut med informasjonen

– Vi mener det har høy offentlig interesse at vår tronarving inviterer kjæresten til å feire dagen med kongelige fra hele Europa og det offisielle Norge. Da fremstår ikke forholdet lenger som en uskyldig ungdomsflørt. Fram til nå har prinsesse Ingrid Alexandra fått lov til å være barn og leve trygt i skyggen av sine foreldre, skriver Andersen.

Han påpeker at prinsessen ble myndig i januar, og at hun har fått eget kontor på Slottet, som «et av flere synlige tegn på hennes nye offentlige rolle».

– Hun vil i årene fremover måtte tåle stadig større interesse og oppmerksomhet både rundt sitt virke som prinsesse og tronarving - og som person.

Kampanje har vært i kontakt med Se og Hør-redaktøren for å høre hva han tenker om at Isaksen setter spørsmålstegn ved offentlighetens interesse av Ingrid Alexandras nåværende kjæreste. Han henviser til begrunnelsen i Se og Hørs artikkel.

– Står dere nå for startskuddet av en mer nærgående mediedekning av tronarvingen i Norge etter denne artikkelen?

– Se og Hør kommer til å skrive om det vi mener er av offentlig interesse, svarer Andersen i en SMS til Kampanje.

Prinsesse Ingrid Alexandra og kongefamilien på slottet i Oslo fredag. Marit Tjessem, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, Marius Borg Høiby prins Sverre Magnus, kong Harald (t.v. foran), prinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Foto: Lise Åserud / NTB

– Kan ikke ses på som krenkende

Tidligere Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad har også fulgt livet rundt de kongelige i mange år. Hun er i dag konsulent i sitt eget selskap Arnstad, Lystad og Brustad, men følger mediebildet tett.

– Jeg mener at hun absolutt har krav på et privatliv i sine unge år, og alt hun skal få finne ut av mange veivalg i livet uten at pressen er til stede, men når en ung mann som Se og Hør skriver at hun har vært kjæreste med en stund blir fotografert i en offentlig sammenheng, så må dette være innenfor de presseetiske normene, sier Arnstad.

Hun mener «kjæresten» blir tatt bilde av «på lik linje med mange andre offentlige personer» på vei inn i Slottets ballsal der middagen og feiringen fant sted.

– Denne omtalen kan ikke ses på som noe som kan være krenkende, det er ikke bilder som er tatt uten at personene som er til stede er klar over at det er media til stede. Sågar direktesendte TV-bilder, sier hun.

– Det er ikke bekreftet av Slottet at det er kjæresten, er det fortsatt greit?

– Slottet har ikke bekreftet at dette er prinsessens kjæreste, og det skal de jo heller ikke gjøre. Men journalistikk når det gjelder de kongeliges nettverk, deres offisielle program og hvordan de opptrer i sine offisielle roller og hvem de har nære relasjoner til, er viktig informasjon for demokratiet, sier Arnstad før hun legger til.

– Hvor mange kjærester som eventuelt skal publiseres når det gjelder en ung tronarving er et helt annet spørsmål.

– Fotografer lå i buskene

Trond Norén Isaksen, som tidligere også har jobbet for både kongehuset og Stortinget, påpeker at da Märtha Louise vokste opp var det «fotografer som lå i buskene og fulgte henne over alt.»

– Det har de ikke gjort med Ingrid Alexandra ennå, og jeg håper de fortsetter å ta hensyn på denne måten, slik at hun får ha privatlivet sitt i fred. Når du er i en så offentlig rolle er det viktig å ha en privat sfære hvor man kan utforske livet uten at pressen skal følge det med argusøyne, sier han.

Han mener samtidig at mediene har blitt mer hensynsfulle siden Märtha Louises tid.

– Om man tenker tilbake på forrige generasjon, da Märtha Louise fylte 18, så hadde hun også med kjæresten på slottsballet. Det ble omtalt i ukepressen den gangen, men de var mye mer pågående mot Märtha Louise enn mot Ingrid Alexandra så langt. Mediene har blitt mer hensynsfulle siden den gang, og har nok gjort seg erfaringer fra det britiske kongehuset og medietrykket derfra, fortsetter Isaksen.

Så hva sier de på Slottet? Som vanlig nærmest ingenting når det gjelder saker av denne natur. Om Kongehuset derfor har registrert Se og Hørs kjæreste-oppslag, er vanskelig å vite. De forholder seg foreløpig rolige til avsløringen av tronarvingens kjæreste og til den fremtidige mediedekningen som kan komme når hun vil tre inn i en mer offentlig rolle i tiden fremover.

– Vi har ingen kommentarer til dine spørsmål, skriver assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, i en e-post til Kampanje.