– Han var en original. Som en av grunnleggerne av Bon Jovi, var Alex avgjørende for bandets utvikling, tvitrer bandet.

Such var med i bandet fra oppstarten i 1093 og fram til 1994. Han er kreditert på de fleste av bandets største hits, blant annet «Livin' on a Prayer». Such vokste opp i New Jersey, slik som de andre i bandet.

Han sluttet seg igjen til bandet for en gjesteopptreden da de ble innlemmet i Rock amp; Roll Hall of Fame i 2018.

Dødsårsaken er ikke kjent.