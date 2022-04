Johnny Depp avviser ekskonas mishandlingsanklager

Depps ekskone Amber Heard har anklaget Depp for mishandling etter at de to ble skilt i 2016.

– Det skjedde aldri noe slikt. Jeg har aldri slått Heard på noen som helst måte. Jeg har heller aldri slått noen kvinne i hele mitt liv, sa Depp da han avga forklaring tirsdag, en drøy uke etter at rettssaken startet.

Årsaken til at Depp har anmeldt henne for ærekrenkelser, er et innlegg om konemishandling som hun skrev i 2018, og som sto på trykk i Washington Post. Her blir ikke Depp nevnt ved navn, men Depp og forsvarerne hans mener at hun gjengir de samme anklagene hun kom med i 2016.

Mistet stjernestatus

Etter skilsmissen har Depp opplevd at han er blitt langt mindre ettertraktet som skuespiller.

– Det har vært seks vanskelige år. Det er veldig rart at man en dag er Askepott så å si, og så, i løpet av 0,6 sekunder er du Quasimodo, sa Depp.

– Jeg er besatt av sannheten. I dag er faktisk den første dagen jeg har hatt mulighet til å snakke om denne saken, sa Depp, som også uttrykte bekymring for hvordan anklagene påvirker barna hans.

Ble mishandlet som barn

Etter å ha avvist Heards framstilling av forholdet, fortalte Depp om barndommen sin og den mishandlingen han selv skal ha blitt utsatt for fra sin egen mor. Han sa også at Heard var «for god til å være sann» da de giftet seg i 2015, men at hun i løpet av halvannet år ble en helt annen.

Så langt i rettssaken har Depps venner, slektninger og medarbeidere vitnet til Depps fordel. De har anklaget Heard for å være den aggressive parten i forholdet.

Men juryen har også sett tekstmeldinger der Depp omtaler Heard i et vulgært språk, og forsvarerne hennes hevder at Depp både mishandlet henne og utsatte henne for overgrep. De sier også at det ofte skjedde da han hadde drukket så mye at han senere fikk «black-out».