Det opplyser ekskona Demi Moore på Instagram onsdag.

– Til Bruces fantastiske tilhengere, ønsker vi som familie å meddele at han har hatt helseproblemer og nylig fått diagnosen afasi, som påvirker hans kognitive evner. Som et resultat av dette, avslutter Bruce karrieren, som har betydd så mye for ham, skriver hun.

Willis (67) er mest kjent for å ha spilt i actionfilmen «Die Hard» i 1988, som gjorde ham til en stor filmstjerne over natta.

Han har allerede spilt inn minst seks filmer som kommer ut i år og neste år, ifølge filmdatabasen IMDb.