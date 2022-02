Artisten Mark Lanegan (57) er død

Lanegan ble funnet død i sitt hjem i den irske byen Killarney, opplyser hans nærmeste på Twitter. Dødsårsaken er ikke kjent.

Lanegan var sanger i grungebandet Screaming Trees fra midten av 80-tallet til 2000. Han samarbeidet også med Nirvanas Kurt Cobain og Queens of the Stone Age. Han har også utgitt en rekke soloalbum. Det siste «Straight Songs of Sorrow» kom ut i 2020.

«Det er som man kan rive gulrøtter på stemmebåndene hans», skrev da danske Politiken om Lanegans karakteristiske stemme.

I selvbiografien «Sing Backwards and Weep» beskriver Lanegan blant annet narkotikamisbruket som preget første halvdel av karrieren. Han forteller at han ble rusfri i 1997.