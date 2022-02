Prins Andrew har inngått forlik i sivilt overgrepssøksmål i USA

Partene «har inngått et forlik utenfor rettssalen», skriver Giuffres advokat David Boies i et brev som han på vegne av begge parter har sendt til en dommer i New York.

De økonomiske vilkårene i det som omtales som et tentativt forlik, er ikke offentliggjort. Men i rettsdokumentene heter det at prins Andrew skal gi en donasjon til Giuffres veldedige organisasjon.

Dronning Elizabeths andre sønn ble i august i fjor saksøkt i USA av Giuffre, som hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Prins Andrew har blankt avvist anklagene og har forsøkt å få søksmålet avvist. Han er ikke siktet for noe.

Aksept for lidelse

Avtalen innebærer at begge parter vil be om at søksmålet henlegges i løpet av en måned, og prins Andrew vil ikke forklare seg for Giuffres advokater slik planen var.

– Prins Andrew har til hensikt å gi en betydelig donasjon til Giuffres veldedige institusjon til støtte for ofres rettigheter, heter det i en uttalelse som er vedlagt Boies' brev.

– Prins Andrew har aldri hatt til hensikt å skade Giuffres karakter, og han aksepterer at hun har lidd både som et etablert offer for overgrep, og som et resultat av urettferdige offentlige angrep, står det videre.

Angrer på Epstein-forbindelse

De angivelige overgrepene skal ha blitt tilrettelagt av den nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

– Det er kjent at Jeffrey Epstein utsatte utallige unge jenter for menneskehandel over mange år. Prins Andrew angrer på sine forbindelser med Epstein og hyller tapperheten til Giuffre og andre overlevende som står opp for seg selv og andre, står det i uttalelsen.

Videre heter det at den britiske prinsen lover å vise sin anger gjennom å støtte kampen mot sexhandelens onder og støtte dens ofre.

Mistet ærestitler

Giuffre opprettet organisasjonen Victims Refuse Silence i 2015.

Overgrepssøksmålet mot prins Andrew har ført til kritikk mot det britiske kongehuset i et år der dronning Elizabeth feirer 70 år på tronen. I januar ble det klart at prinsen har gitt fra seg alle kongelige og militære ærestitler som følge av anklagene.

Prins Andrew ble tvunget til å si ifra seg alle sine offisielle plikter etter et kontroversielt intervju med BBC i 2019.