– Eg trur ikkje det finst ein gud, men fleire gudar og gudinner. Moder jord som ei gudinne er viktig for meg. I tillegg til dei fire elementa og det individuelle i mennesket.

I oppveksten gjekk Maja Ja Jansen (20) på kristen privatskule og las seg opp på religion på fritida. Ho har alltid vore fascinert av det overnaturlege, og religionar med fleire gudar.

– Eg har alltid vore interessert i religionar med fleire gudar, seier Maja Ja Jansen. Foto: Privat

I fjor fann ho ei bok om wicca i ein krystallbutikk i Lillestrøm som fanga interessa hennar. No er Maja Ja Jansen paganist og praktiserer eklektisk wicca. Til vanleg studerer ho kunst og formidling på OsloMet, og på Instagram kallar ho seg kunstheks.

– Det høyrest kanskje banalt ut, men eg trur at å vere takksam og ha gode intensjonar er viktig i alt vi gjer. Det finst så mange måtar å leve livet på. Det er ikkje farleg å prøve noko nytt, for å så finne ut at det ikkje passar for deg. Også når det kjem til tru.

Neopaganisme er ei samlenemning av fleire rørsler som gjenopplivar førkristen naturreligion. Wicca er ein del av den moderne hekserørsla grunnlagt av Gerald Brosseau Gardner. Eklektisk wicca kombinerer ofte gudar frå forskjellige religionar i eit og samme ritual.

– Eg har alltid vore interessert i religion. Spesielt religionar med fleire gudar som representerer ulike sider hos eit menneske. For meg blir det blir ein slags psykologisk tilnærming til tru.

Alle treng ikkje feire jul av samme grunn

For Jansen handlar utøving av tru mykje om å lage trygge omgivnader i heimen. Ho sankar blad og held små ritual på plassar i friluft som betyr noko for henne personleg.

– Eg er sterkt knytt til barndomsheimen min for eksempel. Då hentar eg gjerne blad og kvistar til pynt og ritual derfrå. For meg handlar det mykje om å verdsette det eg har rundt meg og som har forma meg.

Maja Ja Jansen som les tarotkort. Foto: Privat

I wicca følger ein sabbatåret. Det er eit årshjul som er delt inn etter sola. Når det er sabbat feirer ein årstida ein er i, og kvar sabbat har gjerne eit tema som for eksempel at sola snur, eller at det er tid for innhausting. Ein lagar gjerne eit godt måltid med vennar eller åleine, og pyntar med fargar, blad og urter som passar til årstida.

– Det er ganske likt som jul, berre åtte gonger i året, seier Jansen.

– Feirar du jul?

– Eg feirar jul. Eg kjem frå ein heilt vanleg kristen familie, men alle treng ikkje feire jul av samme grunn, seier Jansen.

Ei ny heksebølgje

Fleire medium har skrive om unge som har oppdaga wicca, både nasjonalt og internasjonalt. Aviser som VG , The Atlantic og Wired har alle skrive om TikTok-trenden WitchTok.

Der samlast unge wicca-entusiastar for å dele ritual, lære om mytologien og møte likesinna.

Emneknaggen #witchtok har vorte populær på TikTok:

Då NRK skreiv om dei unge heksene Sandra og Nelly fortalde historikar Rune Blix Hagen at han opplever at det er ei aukande interesse for trolldom og hekseri innan musikk, teater og ikkje minst i litteraturen.

– Vi har opplagt ei ny heksebølgje på gang, sa Blix Hagen til NRK Nordland.

