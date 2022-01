Den amerikanske film- og TV-skuespillerinnen Kathryn Kates er død.

Det melder blant andre NewsChain.

Kathryn Kates fotografert i 2014. Lisens: CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Foto: Jnkates / Wikimedia

Kates huskes for sin rolle som kassadame på konditori i Seinfeld-episodene «The Dinner Party» og «The Rye» på 90-tallet, og rollen som Amy Kanter-Bloom i «Orange Is the New Black» fra 2013 til 2019.

Hun gestaltet også rollen som dommer Marlene Simons i «Law & Order: Special Victims Unit» fra 2017 til 2020.

En «naturkraft» og «et ekte ikon», skriver talentbyrået Headline på Instagram. «Hun elsket dette yrket, og hadde nok tålmodighet til å fylle ti skip», heter det videre.

Kathryn Kates siste rolle var i Sopranos-spinoff-en «The Many Saints of Newark» i 2021, der hun spilte Angie DeCarlo mot blant andre Ray Liotta.

Hun gikk bort lørdag 22. januar. Dødsårsaken er ikke kjent.