Bob Dylan har solgt hele musikkatologen sin til Sony

Nyheten ble sluppet av Sony mandag. I en uttalelse skriver selskapet at avtalen om platerettighetene ble inngått i juli i fjor. Men det røper ikke hvor mye de har betalt for rettighetene.

Dylan har tidligere solgt opphavsretten til sine over 600 låter til Universal Music. Det er en avtale som omfatter retten til bruk og distribusjon av sangene som Dylan har laget siden 1962. Avtalen ble anslått å være verdt over 300 millioner dollar, eller over 2,6 milliarder kroner.

Den som har innspillingsrettighetene til Dylans musikkatalog, kan diktere framtidige nyutgivelser, mens eierne av opphavsrettighetene får en andel av inntektene fra radiospillinger, streaming, platesalg og bestemmer også hvorvidt musikken kan brukes i reklame og filmer.

De siste årene har flere store artister, deriblant David Bowie, Bruce Springsteen, Paul Simon og Shakira, solgt sine musikkataloger for flere milliarder kroner