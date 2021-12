Hundrevis må vente ett år på nyttårskonserten

Publikumstaket gjelder også for nyttårskonserten fredag kveld og for generalprøven torsdag, opplyste Wienfilharmonien mandag.

Regjeringen i Østerrike kunngjorde nye restriksjoner i forrige uke for å bremse smittespredningen, og disse trådte i kraft mandag.

Hvis et arrangement har et publikum på over 1.000 personer, må alle de tilstedeværende være vaksinert tre ganger i tillegg til at de må kunne vise fram en negativ koronatest.

Wienerfilharmonien besluttet at det var bedre å spille konserten for et noe mindre publikum enn å nekte adgang til alle som ikke har fått en tredje vaksinedose.