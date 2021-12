TV 2-kokk Wenche Andersen testet denne uken positivt for corona. Det betyr at hun må tilbringe julen alene i isolasjon.

– Jeg har hatt corona tidligere og jeg har fått den tredje vaksinen, så jeg tenkte at jeg var ganske trygg på at jeg slapp unna denne gangen, sier hun til TV 2.

Men det gjorde hun ikke.

– Gikk rett i kjelleren

Andersen sier at kroppen fungerer fint, men at hun er veldig forkjøla. Det kjennes ut som om hun har bihulebetennelse, sier hun, og at det derfor er hodet og tettheten som er verst.

Hun kan derimot melde om null feber, og at smak- og luktesans er intakt.

Men da testsvaret kom tilbake positivt ble TV-kokken veldig lei seg.

– Da gikk jeg rett i kjelleren. Jeg ble så lei meg, for jeg trodde ikke at det var det. Det er noe med at det er jul og jeg skulle feire i Arendal med sønn og svigerdatter. Men samtidig veldig glad for at jeg ikke har vært med dem, eller noen andre utenom jobb, den siste uken, sier hun.

Ukjent smittevei

Andersen sier hun ikke vet hvor hun kan ha blitt smittet.

God morgen Norge-kollega Vår Staude testet positivt for corona fredag ettermiddag, men Wenche og Vår ble ikke definert som nærkontakter.

Det er ikke første gangen Andersen har corona. I midten av mars 2020 fikk Andersen influensalignende symptomer, men ble da ikke teste på grunn av lite kapasitet.

Hun fikk da beskjed om å gå i karantene hjemme.

Det var først to måneder senere, ved hjelp av en ettertest, at hun fikk beskjed om at hun hadde hatt corona.

I isolasjon på hytta

Onsdag dro Andersen på hytte hvor hun skal tilbringe dagene i isolasjonen.

På julaften er planen å lage ribbe med surkål og FaceTime med familien.

Andersen blir derfor ikke å se i TV 2s julesendinger «God jul Norge». I stedet stepper kjendiskokk og og God morgen Norges faste kokk på mandager, Christer Rødseth inn i stedet.