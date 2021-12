Dronning Elizabeth (95) skal ha oppfordret prins William (39) til å slutte å fly helikopter med kona Kate og deres tre barn.

Årsaken skal være fordi dronningen er redd det skal skje en ulykke. En ulykke med fatale utfall ville vært tragisk i seg selv, men ifølge The Sun er dronningen også bekymret for hva som vil skje med kongehuset hvis William og hans tre barn omkommer.

Da vil nemlig prins Harry (37), som nå er nummer seks i arverekken til det britiske kongehuset, bli den neste i rekken til å ta over etter prins Charles (73).

Flyr ofte mellom London og Norfolk

Det er en uskreven regel at de kongelige ikke flyr sammen, men etter at William og hans familie vokste og begynte å dele tiden sin mellom London og Norfolk, har familien ofte blitt observert i helikopter sammen.

William er selv utdannet helikopterpilot, og ofte er det han som flyr familien mellom Kensington Palace i London til deres hjem i Anmer Hall, Norfolk.

Det vil dronningen nå ha en slutt på.

En kilde nær dronningen sier at hun skal ha fortalt nære venner og hoffmenn at hun vil at William skal slutte å fly selv, spesielt i dårlig vær, siden helikoptre ikke er de sikreste transportform.

Ifølge kilden skal dette plage dronningen veldig, og holde henne våken om natta.

– Hun vet at William er en dyktig pilot, men synes ikke det er verdt risikoen for alle fem å fortsette å fly sammen. Hun vil ikke forestille seg hva som ville skje – det ville utløst en konstitusjonell krise, sier en kilde til The Sun.

Videre sier kilden at dronningen er svært begeistret over William og Kate, og mener fremtiden er lys for det britiske kongehuset med dem ved roret.

Ville skapt en konstitusjonell krise

For øyeblikket er altså prins Charles først i arverekken, etterfulgt av William, hans barn, prins Harry og hans to barn. På niende plass finner vi den skandaleombruste prins Andrew (61), med hans datter Beatrice (33) på en tiende plass.

Skulle Harry bli konge etter Charles i stedet for William ville Meghan Markle (40) blitt dronning, og deres eldste barn, Archie (2), ville blitt konge etter sin far, Harry.

Men siden Harry og Meghan trakk seg ut av kongehuset for å etablere sitt eget liv i California, ville dette skape en konstitusjonell krise for det britiske kongehuset.