Det var en svært følelsesladet Nick Cannon (41) som tirsdag delte den triste nyheten om sin yngste sønn Zens dødsfall.

– I helgen mistet jeg min yngste sønn til en tilstand som kalles hydrocefalus (vannhode journ.anm) – en ondartet, invasiv hjernesvulst. Det er tøft, sa Cannon på talkshowet sitt «The Nick Cannon Show».

Det skriver CNN.

Syv barn med fire forskjellige mødre

Cannon ble først kjent gjennom Nickelodeon-serien «All That», og har senere gjort seg bemerket som rapper, komiker og TV-vert. Han har blant annet vært programleder for kjente TV-programmer som «America’s Got Talent» og «The Masked Singer» – den amerikanske versjonen av «Maskorama».

I fjor skapte TV-verten overskrifter da det ble kjent at han ventet barn med tre forskjellige kvinner samtidig, og gikk fra trebarnsfar til sjubarnsfar på seks måneder.

Fra før har hadde han tvillingene Monroe og Moroccan Scott med eks-kona Mariah Carey, og sønnen Golden med eksen Brittany Bell.

Det var også Bell som i desember 2020 fødte datteren Powerful Queen.

I juni året etter fikk Cannon tvillingene Zion Mixolydian og Zillion Heir med DJen Abby De La Rosa, før han noen uker senere fikk sønnen Zen med modellen Alyssa Scott.

Reagerte på pusteproblemer

Det er altså den fem måneder gamle sønnen Zen som nå har gått bort.

På talkshowet sitt tirsdag fortalte Cannon publikum at svulsten ble oppdaget tre måneder tidligere da sønnen var to måneder gammel.

Cannon og Alyssa Scott hadde reagert på at sønnens hode var så stort, og var redd han hadde utviklet et bihuleproblem siden han også hostet en del og pustet merkelig. Men det de trodde skulle være en rutinesjekk ble i stedet en hjerneoperasjon hvor legene satte inn en shunt for å drenere ut væsken i hjernen.

– Men ting ble bare verre derfra, sa Cannon til publikum, ifølge Daily Mail.

I løpet av Thanksgiving-helgen for litt over en uke siden skal sønnens tilstand ha forverret seg, før han til slutt døde søndag 5. desember.

Cannon fortalte publikum at han tilbrakte den siste helgen sammen med sønnen sin og hans mor i California hvor de blant annet gikk lange turer på stranden.