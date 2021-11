– Selv om beslutningen har ligget i kortene siden Bonnier kjøpte seg inn, er det ikke uten et visst vemod jeg forlater Strawberry Publishing, sier Petter Stordalen i en melding fra forlaget.

VG skriver at med Stordalens salg av sine siste aksjer sine går Bonnier books opp fra 70 prosent eierandel i Strawberry, som de sikret seg på tampen av 2020, til 83 prosent. Kjøpesummen er konfidensiell. Forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen eier sammen med forfatter Jørn Lier Horst fortsatt 17 prosent av selskapet.

Petter Stordalen gikk hardt ut da han bega seg inn i bokbransjen tidlig i 2018. Samme år reiste han på sin første bokmesse i London, og uttalte til VG:

– Vi mener alvor. Vi er kommet for å bli. Tror du jeg hadde dratt til London Book Fair, hvis jeg ikke hadde trua?

I dag fremholder Petter Stordalen overfor VG at to ting skjedde som de «aldri hadde drømt om»: Koronapandemien, og Bonniers ønske om å satse i Norge med Strawberry.

Blant grepene Petter Stordalen gjorde da han debuterte i bokbransjen, var å snappe opp en rekke høyprofilerte forfattere. De ble orientert om hans fratreden torsdag kveld, og Tom Egeland – som ble personlig overtalt av Stordalen til å forlate Aschehoug – sier til VG:

– Ja, på det personlige plan synes jeg det er litt leit. Petter har vært en sympatisk og reflektert forlegger. Han er en genuint litteraturinteressert milliardær, men alt til sin tid.

Strawberry Publishing er ifølge VG Norges fjerde største allmennforlag. Forlagsgruppen, som også inkluderer forlagene Bastion, Pioner, Goliat og Pitch, hadde en totalomsetning i 2020 på mer enn 150 millioner kroner.

Selv oppsummerer Stordalen det slik i en pressemelding, ifølge Bok365 :

– Jeg prøvde å oppsummere litt for meg selv her i morgentimene og landet på at Strawberry Publishing har vært en suksesshistorie for meg, men også for konkurransen i norsk bokbransje og norske forfattere som både har fått bedre vilkår og i større grad blir anerkjent som verdiskaperne i bokbransjen.