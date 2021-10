Baldwin ansetter advokatfirma og starter egen etterforskning

Baldwin og de øvrige produsentene skriver i et brev til skuespillere og andre filmarbeidere at advokatfirmaet Jenner & Block «vil få full frihet til å avgjøre hvem de vil intervjue og hvilke konklusjoner de skal trekke».

Advokatfirmaet vil også delta på kommende møter mellom filmsettmedlemmer og det amerikanske arbeidstilsynet.

Kamerasjef Halyna Hutchins mistet livet da skuespilleren Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under innspilling av westernfilmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico i forrige uke. Baldwin er også produsent for filmen, og han risikerer å bli siktet for ansvaret han har i denne rollen.

Profilerte etterforskere

Dette er hendelsen Jenner & Block nå skal granske, uavhengig av politiets etterforskning.

Jenner & Black er kjent for sine granskninger av profilerte saker. Tirsdag avsluttet firmaet en etterforskning av en trener for elitehockeylaget Chicago Blackhawks som hadde fått en rekke anklager om seksuelle overgrep rettet mot seg.

Har funnet våpen og ammunisjon

Onsdag holdt politiet sin mest omfattende presseorientering om saken hittil.

Til sammen har politiet funnet tre skytevåpen, samt 500 skudd, skriver BBC.

I tillegg er et blyprosjektil som traff skulderen til filmens regissør Joel Souza, blitt hentet inn som bevis da man tror dette var skuddet som ble avfyrt av Baldwin.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies sier etterforskningen foreløpig ikke har konkludert med at det er grunn til å ta ut siktelser.