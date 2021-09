Hun var en av de siste store stjernene fra Hollywoods gullalder («Golden Age»), som regnes som perioden fra 1927 til 1959.

Torsdag gikk Jane Powell bort, 92 år gammel. Det melder blant andre CNN.

Jane Powell, som opprinnelig var sangerinne, slo gjennom på lerretet som 15-åring, i rollen som den selvtitulerte karakteren Jane Powell i musikalen «Song of the Open Road» i 1944. Filmens karakter ønsker bare å leve et vanlig liv, og girl next door-imaget fra denne filmen skulle følge henne karrieren igjennom.

Powel spilte de følgende 14 årene i 18 filmer, de fleste musikaler med henne i en av hovedrollene. Den aller mest minneverdige er kanskje «Syv bruder for syv brødre» fra 1954, som fortsatt regnes som en av historiens beste musikaler. I «Royal Wedding» fra 1951 spilte hun mot Fred Astaire.

Jane Powell fotografert i Laurel, Maryland i 1998. (CC BY-SA 2.0) Foto: Wikipedia / Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com

Powell siste ordinære rolle på det store lerretet var i filmen «Enchanted Island» fra 1958. Hun satset deretter på teaterscenen, og hadde roller i flere store oppsetninger helt frem til like innpå 2000-tallet.

Powell ble født 1. april 1929 i Portland, Oregon i USA, og opptrådte med sang i radio og på scene fra hun var fem år gammel.

Hun døde i hjemmet sitt i Wilton, Connecticut av naturlige årsaker.

Jane Powell var gift fem ganger og etterlater seg tre barn og to barnebarn.