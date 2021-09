– Det året eg vart 20 var jo eigentleg då alt starta på ordentleg, fortel Carina Dahl på e-post til Framtida.no.

Ho fylde 20 år i 2005, same året som ho melde seg på Big Brother. Dahl fortel at ho allereie då var fast bestemt på å følgje musikkdraumen, og realityopphaldet var ein måte å kome seg eitt steg nærare artistkarrieren:

– Big Brother vart på ein måte ei mogelegheit til å få vist seg fram og noko å bruke som springbrett.

Stjernekamp

Kvardagen Carina Dahl kom ut til etter 107 dagar i Big Brother-huset var ein annan enn den ho hadde forlete då ho først vart med.

– Etter Big Brother så vart ein jo plutseleg megakjend, då det var det einaste reality-programmet på den tida, så det vart ein veldig stor overgang, minnest artisten som i seinare tid har delteke på fleire realitykonsept frå Celebrity Masterchef til 71 grader nord kjendis.

Carina Dahl Foto: Privat

– Då vart det fullt fokus på musikk-karriere med plateselskap-deal og bustad i Stockholm, og turnering i Noreg.

I 2010 gav artisten ut debutalbumet Hot Child, og sidan den gong har ho jamleg vore å sjå på skjerm og scener landet rundt.

Dahl har delteke heile tre gongar i Melodi Grand Prix, men det er dei norske coverane av Despacitoog Shallow (norsk tittel: Så ekte nå) som verkeleg har fått strøymetala på Spotify til å skyte i vêret, med høvesvis 5,9 millionar og 3 millionar avspelingar.

No er artisten aktuell i den nyaste sesongen av Stjernekamp på NRK.

Trondheim – Oslo – Sverige

Som 20-åring hadde Carina Dahl det store vendepunktet rett rundt hjørnet, og ho studerte, tok modelloppdrag og stod på for å verte artist.

– Eg hadde vel mange andre ekstra-jobbar òg på den tida, innan event og arrangement, minnest ho.

I 2005 hadde Dahl flytta frå Trondheim til Oslo for å kome til «storbyen», men ho vart verande berre eit halvår i hovudstaden før ho vart med på Big Brother-innspelinga i Sverige.

– Eg flytta heilt åleine til Oslo utan nokon haldepunkt, så det var litt skummelt. Men eg hadde to venninner eg visste litt om frå før som heitte Linn og Maja, som var i same båt og gjekk på same skule. Dei vart viktige i den perioden, fortel trønderen.