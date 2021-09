– Det var eit vendepunkt i mitt liv som til den dag i dag er noko av det aller største eg har opplevd. Eg er så takksam og stolt over Idol-tida og har publikum å takke for at eg fekk oppleve det fantastiske eventyret fullt ut.

Jorun Stiansen mimrar tilbake til 2004, då ho som 20-åring melde seg på Idol-audition i Kristiansand og forlet planen om å ta over familiebedrifta heime i Vennesla.

– Eg hugsar endå kjensla eg hadde då eg fylte ut søknaden heime på kjøkenet og sende han iposten, skriv Stiansen på e-post til Framtida.no.

Frå Idol til Stjernekamp

Jorun Stiansen vart heile landets favoritt då ho i 2005 gjekk av med sigeren i Idol. Vinnarlåten heitte passande nok This is the night, og etter songkonkurransen følgde både turné og debutalbumet Unstable.

Etter eit avbrekk frå media sitt søkjelys var Jorun Stiansen tilbake i beste sendetid hausten 2017, då ho svinga seg til ein fjerdeplass i Skal vi danse, og seinare tok ho plass som fast inventar framfor tv-en i Sofa.

No er ho igjen å sjå på skjermen som ein av delatakarane i den komande sesongen av NRK-satsinga Stjernekamp.