ABBA slipper nytt album nær 40 år etter bruddet

Den legendariske svenske popgruppa ABBA gir ut et splitter nytt album med ti nyinnspilte låter.

Utgivelsen skjer i løpet av høsten.

– Det var som å bli kastet tilbake i tid på 30 sekunder

– Vi følte da vi var i studio sammen for første gang siden 1982, at det var som å bli kastet tilbake i tid på 30 sekunder, sa Björn Ulvaeus ifølge BBC om gjenforeningen.

Under en pressekonferansen som er annonsert i Stockholm, vil to av de nye sangene som bandet spilte inn i 2018, bli spilt for første gang.

Ryktene om gjenforeningen har versert i flere år, men nå er det altså et faktum.

– Da tenkte vi at vi skulle kjøre på og kjøre et helt album

ABBA på turné i Tokyo i 1980. Foto: AP / NTB Foto: Tsugufumi Matsumoto / AP

For om lag en uke siden økte interessen for gruppen kraftig etter at popgruppa kom med signaler via sosiale medier om at noe stort var på gang.

– Da vi hadde disse to sangene, føltes det litt tynt. «Skal vi ikke gjøre noen flere?», og så gjorde vi litt mer og det ble bra. Da tenkte vi at vi skulle kjøre på og kjøre et helt album, forteller Benny Andersson til SVT.

Ti nye sanger – har sluppet to singler



Det nye albumet inneholder ti sanger og har tittelen Voyage. ABBA har varslet et nytt sceneshow som skal presenteres i London.

To nye singler er lagt ut på Spotify: «I still have faith in you» og «Don’t shut me down».

Siste gang Abba ga ut ny musikk, var i 1982, da singelen «Under attack» kom ut.

ABBA hadde sin storhetstid mellom 1972 og 1982, men musikken har holdt seg populær i mange tiår. Nå gjør gruppa et historisk musikalsk comeback.

Video: 40 år siden ABBA endret musikkhistorien

Internasjonalt gjennombrudd med «Waterloo» i 1974



Popgruppa ble etablert i Stockholm i 1972 og besto av Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad.

Gruppenavnet er satt sammen av forbokstavene i fornavnene til de fire medlemmene.

ABBA fikk sitt internasjonale gjennombrudd da de vant Eurovision Song Contest 1974 med sangen «Waterloo».

– Takk for at dere har ventet

– Det har gått en tid siden vi lagde musikk sammen. Nesten 40 år, faktisk. Vi tok en pause våren 1982, og nå har vi besluttet at det er på tide på avslutte den, heter det i en hilsen fra gruppa sendt ut via plateselskapet sitt torsdag kveld.

– Til alle dere som tålmodig har fulgt oss på en eller annen måte i disse tiårene: Takk for at dere har ventet. Det er på tide at en ny reise begynner, fortsetter firkløveret.

Video: ABBA sammen på scenen for første gang på 30 år