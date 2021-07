Et av verdens største band med Norges-reklame på nytt cover

«Jeg forventet ikke å se Kjeragbolten på et Dream Theater-cover. Det er kult», skriver en norsk fan i kommentarfeltet under bandets cover-lansering på Facebook onsdag ettermiddag.

Den karakteristiske steinen på fjellplatået på sydsiden av Lysefjorden i Sandnes kommune i Rogaland, har i mange år vært et yndet mål for nordmenn og utenlandske turister med is i magen.

Bare de færreste tør å driste seg ut på stenen som er klemt fast mellom fjellsidene. Under den fem kvadratmeter store kolossen er det stupbratt. Mister du balansen her faller du 959 meter rett ned i Lysefjorden.

«A view from the top of the world»

Det nye coveret til Dream Theater Foto: Skjermdump fra Facebook

Det er denne spektakulære turistattraksjonen som progrockbandet Dream Theater har valgt for å fronte sin nyeste musikk med albumet «A view from the top of the world».

Det amerikanske bandet spiller hardtslående progressiv rock. Bandmedlemmene regnes for å være blant de beste på sine respektive instrumenter innen genren, og har en høy status i musikkbransjen.

Gjennom årenes løp har bandet opparbeidet seg en enorm fanskare verden over, også i Norge, hvor de har holdt flere konserter.

«Dristig nok til å erobre. Modig nok til å mislykkes»

På fansiden er titlene på den nye utgivelsen frigitt: 1. The Alien (9:32), 2. Answering The Call (7:35), 3. Invisible Monster (6:31), 4. Sleeping Giant (10:05), 5. Transcending Time (6:25), 6. Awaken The Master (9:47) og 7. A View From The Top Of The World (20:24).

«Å strekke seg utenfor våre grenser. Å brenne en helt ny sti. Dristig nok til å erobre. Modig nok til å mislykkes», skriver de om sin nyeste musikk.

– Omslaget er hentet fra en utsikt i hjemområdet mitt, Kjeragbolten i Rogaland, skriver en begeistret norsk fan.

Inspirert av Yes, Genesis og Rush



Dream Theater så dagens lys i Boston, Massachusetts, i 1985. Her møttes gitaristen John Petrucci, bassisten John Myung, trommeslageren Mike Portnoy og keyboardisten Kevin Moore.

De fengende og dynamiske hardrockriffene kjennetegnes av raske taktskifter og ekstreme musikalske ferdigheter, ofte i låter som varer i over ti minutter. Bandets musikalske forbilder er blant annet hentet fra 70-tallets legendariske progrockband som Rush, Genesis og Yes.

«Inspirert fra et sted i Norge»

Facebook-posteringen har i løpet av knappe tre timer fått over 20.000 likes og er delt mer enn 5.000 ganger.

«Jeg er blitt fortalt at albumet er inspirert fra et sted i Norge», skriver en kvinnelig fan fra Norge i kommentarfeltet.

Det er knyttet stor interesse til nyutgivelsen, som altså har et kjent norsk landemerke som cover.

«WOW! Spennende tittelspor og et albumomslag som tar pusten fra deg!» skriver en av gruppas patrioter.

Så spørs det om dette vil føre til en ny strøm av nysgjerrige turister til legendariske Kjeragbolten.

