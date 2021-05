Forrige Eurovision-vinner er coronasmittet

Laurence avla en negativ prøve mandag og opptrådte under den første semifinalen tirsdag.

På onsdag fikk han milde symptomer og en hurtigtest viste positivt resultat, opplyser Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

Nå må artisten i isolasjon i minst sju dager, noe som gjør at han ikke kan være til stede under finalen lørdag. Han vil likevel bli å se under showet på en annen måte, melder EBU.

– Duncan er veldig skuffet. Han har sett fram dette i to år. Vi er veldig glade for at han likevel vil bli å se i finalen lørdag, heter det i en uttalelse fra artistens management.

Laurence var storfavoritt da han for to år siden gikk til topps i Eurovision-finalen i Tel Aviv med låten «Arcade».

Fra før er det klart at Island ikke kommer til å opptre direkte i den andre semifinalen i arenaen Rotterdam Ahoy torsdag kveld. Et medlem av bandet Gagnamagnið har testet positivt på covid-19, og siden de islandske deltakerne bare ønsker å opptre som et fullt band, er det bestemt at et opptak fra en av prøvene skal vises isteden.