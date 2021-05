Den første dagen i rettssaken mellom journalist Line Andersen og hennes arbeidsgiver NRK fremstod som en ren øvelse i hvordan å drepe en karakter.

Kommentatorer og forståsegpåere har nesten unisont stilt spørsmål ved rasjonaliteten i Andersens valg om å gå til sak mot arbeidsgiveren sin for usaklig oppsigelse. Den profilerte programlederen mener seg utsatt for «ugyldig endringsoppsigelse» etter at hun høsten 2019 ble tatt av NRKs sjakksendinger, og etter hvert flyttet fra Sporten og satt til å skrive kultursaker for nett.

NRK-ledelsen mener 47-åringen over flere år har skapt uro og konflikt, og bidratt til et miljø med frykt. Kulmineringen begynte med et opphetet redaksjonsmøte i sjakkredaksjonen, som endte med at Andresen forlot møtet og kalte kollegene «jævla idioter». Dette er ubestridt. Og Andersen sier hun angrer på at hun sa dette. I retten har det også blitt lagt frem lite flatterende eposter fra Andersen som, slik VGs Astrid Mæland beskriver det, består av «bemerkelsesverdige kombinasjoner av selvsikkerhet og nærtagenhet».

Det var en dårlig dag for Line Andersen i retten tirsdag. Sosiolog og omdømmeekspert Trond Blindheim omtalte onsdag morgen hele saken som en «tap-tap-situasjon», og mener NRK-journalisten ikke kan vinne.

«Det er dumt, for jeg tror omdømmet hennes var godt. Hun er en utrolig dyktig journalist, og så dukker dette opp. Det er ingen tvil på at hun taper på dette», sa Blindheim til TV 2.

Det har også vært reist spørsmål om hva det egentlig er Andersen tror hun vil eller kan oppnå. Hun får jo aldri lede VM-sendinger eller sjakksendinger eller 17. mai-sendinger på NRK igjen, uansett. Og det er jo ingen ære i å få selvgodheten, krenkbarheten, ubalansen og mangelen på raushet eksponert for hele landet i en rettssal.

En redaksjonssjef kutter ikke av kontakten til en av journalistene sine. Da kan du ikke være sjef.

Onsdag var det imidlertid hovedpersonen selv sin tur, og hun åpnet sterkt fra vitneboksen.

«Jeg forsøker å være en som sparker oppover og ikke nedover. De meldingene dere har hørt er ikke spesielt sjarmerende, men de har vært rettet mot ledere», sa Andersen.

Altså:

Saksøkers forsøk på å skape sympati for seg selv ved å vise til at hun har vært svak og lei seg og syk og urettferdig behandlet, kan fort virke mot sin hensikt. Særlig når hun samtidig uomtvistelig har sagt og skrevet ting som både er grove og smålige – og insisterer på at hun er svært dyktig, gjerne den dyktigste. Det er fryktelig å melde, men selv ikke når hun gråtkvalt forteller om hvordan hun blir møtt av NRK når hun ber om permisjon for å pleie sin døende mor, bidrar det trolig til å skape tilstrekkelig sympati for den erfarne journalisten.

Men:

Narrativet om en journalist som sparker oppover og ledere som begynner å grine og blokkerer henne på telefonen, setter NRK i et særdeles dårlig lys. Andersens formulering om dette er rett og slett et lite genitrekk fra en veldig svak stilling på brettet.

Hennes overliggende beskrivelse av egne intensjoner og handlinger bidrar nemlig til å sette notatet fra NRKs sportsredaktør Egil Sundvor i et helt nytt lys. Notatet ble forfattet etter det famøse sjakkmøtet høsten 2019, og Andersens advokat Jostein Jenssen leste fra det i retten tirsdag:

«Vaktsjef [NN] var rystet og i tårer [...] hovedårsaken til uro og frykt var Line Andersens måte å være på. På grunn av utskjelling på SMS helga før møtet valgte redaksjonssjefen å blokkere henne fra telefonen».

Notatet fremsto første rettsdag som et bevis på hvor ille det var å samarbeide med Andersen. Andre rettsdag har Andersen endret premissene ved å vise til at hun er en som sparker oppover, og ikke nedover. Og nå fremstår notatet mer som et vitnesbyrd om hvor lite proffe NRK har vært i håndteringen av en journalist som tør å si fra til sine ledere.

En vaktsjef begynner helst ikke å gråte på grunn av opphetet stemning i et møte. Og en redaksjonssjef kutter absolutt ikke av kontakten til en av journalistene sine. Da kan du ikke være sjef.

Dermed har vi på et drøyt døgn gått fra en soleklar «NRK måtte gjøre noe, hun er gift for redaksjonen , og nok var nok» til et «mastodonten NRK, om noen, skal tåle medarbeidere som våger å bruke stemmen sin overfor sine ledere».

Det er satt av fire dager i retten, i det som mest av alt er en omdømme-kamp. I dag utlignet Line Andersen, og det står 1-1 halvveis i oppgjøret.