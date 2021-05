Oscar-vinneren Olympia Dukakis død

Hun døde lørdag morgen i sitt hjem i New York, opplyser Allison Levy, agenten hennes. Dukakis har vært aktiv som skuespiller siden 1962, og hennes siste prosjekter var i 2019.

Dukakis spilte moren til en karakter spilt av artisten Cher i den romantiske komedien «Moonstruck». Hun vant for beste birolle, mens Cher vant for beste hovedrolle.

Oscar-statuetten stjålet



Hun omtalte 1988 som «året for Dukakis», ettersom det også var da fetteren hennes, Michael Dukakis, guvernør i Massachusetts, var presidentkandidat for Demokratene. Han tapte for George Bush.

Oscar-statuetten fikk hun ikke beholde lenge. Den ble stjålet i 1989 fra hjemmet deres i New Jersey. Ifølge ektemannen Louis Zorich hadde de oppbevart den på kjøkkenet.

– Alle elsket henne



En rekke skuespillere hyller Dukakis etter henes bortgang.

Sally Field (74), som spilte sammen med Dukakis i «Steel Magnolias» i 1989, tvitret: «Hva annet kan jeg si enn at jeg elsket henne? Alle elsket henne. Hun var en gave… unik og talentfull og enestående. Hvil i fred min venn, Olympia».

«Hun har vært en av mine favoritter blant alle jeg noen gang har har kjent eller jobbet med. Jeg føler virkelig at vi var gode venner. (...) Hun vil bli savnet av sine fans, sin familie, og oss som var så heldige å få bli kjent med henner personlig», skriver Dolly Parton, som også spilte mot Dukakis i «Steel Magnolias».