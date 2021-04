Familien hans kunngjorde dødsfallet fredag. Artistens egentlige navn var Earl Simmons, og han har lenge slitt med rusavhengighet.

Han har ligget på intensivavdeling på sykehus etter et hjerteanfall i forrige uke.

DMX var kjent for hits som «Ruff Ryders’ Anthem» og «Party Up (Up in Here)". Mange av tekstene handlet om det harde livet på gata i amerikanske storbyer.

Etter at han slo gjennom på slutten av 1990-tallet, ga han ut sju album, og flere av dem gikk til topps på hitlistene. Han ble Grammy-nominert tre ganger.

I tillegg til musikkarrieren hadde Simmons roller som skuespiller i en rekke filmer.