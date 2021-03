Neville O'riley Livingston, bedre kjent som Bunny Wailer, er død.

Det skriver Jamaica Observer.

Wailers manager, Maxine Stowe, har bekreftet dødsfallet overfor avisen.

«Etter ønske fra familien deler jeg med stor sorg bortgangen til en patriark, bror, venn og jamaikansk musikkikon, den store Bunny Wailer (...) Vi sørger dødsfallet til en utrolig sanger, låtskriver og perkusjonist, og feirer hans liv og mange prestasjoner», heter det i en uttalelse fra Jamaicas kulturminister, Olivia Grange.

Artisten har vært inn og ut av sykehus siden 2020, da han fikk slag for andre gang. Dødsårsaken er fortsatt ukjent.

Wailer startet The Wailers, som fikk stor internasjonal oppmerksomhet sammen med Bob Marley.

Etter at Bob Marley døde av kreft i 1981, og Peter Tosh ble drept under et ran i 1987, var Wailer det siste overlevende medlemmet fra bandet.