Det var Pitchfork som var først ute med nyheten om videoen mandag, og Daft Punks talsperson bekreftet senere at duoen er oppløst.

Thomas Bangalter og Guy-Mauel de Homo-Christo startet Daft Punk i Paris i 1993. Gruppen har vært ekstremt innflytelsesrik både i Frankrike og internasjonalt. Debutalbumet «Homework» fra 1997 regnes som en milepæl i den elektroniske dansemusikken.

Daft Punk fikk også oppmerksomhet for sitt hemmelighetsfulle image. Da oppfølgeren «Discovery» ble sluppet i 2001 hadde Bangalter og Homem-Christo begynt å benytte seg av robotutrustningen som siden er forbundet med dem.

I et intervju med Rolling Stone i 2013 forklarte de at maskene var en måte å utforske «grensen mellom fiksjon og virkelighet» på.

Duoen er mest kjent for låter som «Around the World», «One More Time» og «Harder, Better, Faster, stronger». Hitlåten «Get Lucky» fra 2013-albumet «Random Access Memories» ble solgt i millioner av eksemplarer over hele verden. Duoen og gjesteartistene Nile Rodgers og Pharrell Williams fikk flere Grammy-priser for prosjektet.

Som Daft Punk slapp Bangalter og Homem-Christo bare fire studioalbum. Like fullt ble de kjent for sin store arbeidskapasitet. De turnerte mye, slapp flere remiks- og livealbum og jobbet også i andre sjangrer.

Videoen som avslørte bruddet, er hentet fra duoens film «Electroma» fra 2006. Verken der eller i talspersonens uttalelse oppgis noen årsak til at de to besluttet å skille lag.