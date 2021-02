Sliter med skade – «Lindmo»-sending avlyses

– Det er dyktige leger som har beordret meg på sofaen noen dager, så nå ligger jeg til lading og gleder meg stort til å komme tilbake, sier Lindmo til NRK.

Lindmo har vært sykemeldt siden kun pådro seg en hjernerystelse under en skitur til Romeriksåsen for snart to uker siden.

– Vi skulle kjøre ned en bratt bakke, det synes jo jeg er veldig gøy. Også vet jeg ikke helt hva som skjedde, jeg tror jeg kjørte på en stein og så gikk jeg på rumpa, sa Lindmo i podkasten «Lindmo og Co».

«En streng og klok lege beordret fred og ro for min lettristede hjerne, derfor blir det hverken pod eller TV-program denne uken! Stirrer i taket, drikker te, koser med pelsvenn Bamse og lar blomkålen gå på tomgang – vi sees snart!» , skriver hun selv på sin Instagram-konto.

Kanalen melder at i stedet for Gullrekka-programmet, skal det sendes et program med musikalske øyeblikk hentet fra tidligere sendinger.