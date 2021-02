Manson får sparken etter anklager om mishandling

Skuespiller Wood har tidligere fortalt om psykisk og fysisk mishandling i et forhold og har nå navngitt Manson i et innlegg på Instagram. Hun sier hun ble hjernevasket og manipulert til å underkaste seg ham. Hun var 19 og han var 38 da de offisielt ble et par.

Kort tid etter Woods innlegg, stilte flere kvinner seg bak anklagene og fortalte blant annet at de lider av posttraumatisk stressyndrom.

Etter at anklagene kom ut, har TV-kanalen sagt at Manson, hvis egentlige navn er Brian Warner, ikke lenger skal være med i serien «American Gods», skriver Deadline. AMC Networks sier han holdes utenfor serien «Creepshow» så lenge saken etterforskes.

I tillegg har plateselskapet Loma Vista Records også valgt på kaste ham ut som følge av anklagene.