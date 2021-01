Gitaristen Hilton Valentine er død

Nyheten ble bekreftet av plateselskapet Abkco fredag, melder NME.

Dødsårsaken er ikke oppgitt.

– Våre dypeste sympatier går til Hiltons familie og venner, skriver plateselskapet.

– Som et grunnleggende medlem og gitarist av The Animals, påvirket Valentine lyden av «rock and roll» i flere tiår fremover, skriver de videre.

Valentine var kjent og ansvarlig for riffet på en av bandets mest kjente sanger, «The House Of The Rising Sun», som toppet hitlistene i både England, USA og Canada i 1964.

Bandet hadde flere kjente hitlåter, som blant annet «Don't Let Me Be Misunderstood», «It's My Life» og «We Gotta Get Out of This Place».

I 1966 forlot Valentine The Animals, men fortsatte å opptre både som soloartist, men også som en del av flere andre band.