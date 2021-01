Nå kan man igjen gå på konsert og teater – men kun i egen kommune

Kulturlivet har i hovedsak vært stengt ned de siste ukene. Nå blir det igjen mulig å arrangere konserter, teater og andre kulturbegivenheter – innenfor visse rammer.

– Det vil være forbehold kommunens egne innbyggere. Vi ønsker ikke at folk reiser på tvers av kommunegrensene, sier kulturminister Abid Raja (V).

Det forutsettes at den enkelte kommune har åpnet for slike arrangement. Det betyr at områder med høyt smittetrykk, for eksempel Oslo, vil være unntatt.

– Men i andre kommuner som for eksempel Bergen vil man kunne arrangere kino, teater, konserter. Men da må altså ikke folk reise inn til Bergen for å oppleve dette, sier Raja.

Han tror folk vil innrette seg etter reglene.

– Kulturarrangører vil opplyse om det på sine nettsider. Vi vet at nordmenn har vært gode til å etterleve disse tingene, sier han.

Ser på krav om seter

Inntil videre gjelder også reglene om at det kan være maksimalt 200 personer til stede i publikum hvis det er fastmonterte seter. Ellers er grensen ti personer.

Det har vært mange spørsmål og en del debatt knyttet til denne avgrensningen. Raja sier Helsedirektoratet nå får i oppdrag å utrede smitterisiko ved andre typer innretninger.

– Det kan være snakk om tilviste sitteplasser. Men inntil videre gjelder altså regelen om 200 fastmonterte seter, sier han.

Venter med kompensasjonsordning

Raja orienterte tirsdag om en ny stimuleringsordning på 1,1 milliard kroner for kultursektoren som skal gjelde første halvår. Forslaget sendes nå på høring.

Hensikten med ordningen er å stimulere til aktivitet i sektoren og hjelpe kulturarrangører gjennom koronakrisen. Noe av midlene gis som stimulering, mens noe skal gis som kompensasjon. Sistnevnte vil Raja komme tilbake til. Når det blir er ikke kjent.

Det møtes med hoderysting hos SV, som påpeker at kultursektoren må ha svar å kunne planlegge.

– Abid Raja er en vente-og-se-minister i stedet for å gi kulturlivet forutsigbarhet. Han ber kulturlivet være fleksible og tålmodige, men klarer ikke selv å levere et tydelig rammeverk for sommeren, sier kulturpolitisk talsperson Freddy André Øvstegård.

Han anklager Raja for å være full av lovnader, samtidig som han stadig skyver beslutningen foran seg.

– Kulturministeren forspiller muligheten til å levere et veikart med ulike scenarioer, der kulturlivet kunne visst hva de skulle forholdt seg til, gitt at vi enten åpner opp, eller får nye nedstengninger. Nå overlater han alt til aktører som ikke vet hva de kan forvente seg.

Kan ikke love festivalsommer

Raja understreker at han har stor forståelse for at det er usikre tider for kultursektoren. Mange små og store arrangører skal i disse dager i gang med planleggingen av festivaler og spel, men Raja kan ikke love at det kan gjennomføres. Det er vanskelig å si i januar hva slags smitteverntiltak som vil gjelde i juni, påpeker han.

– Regjeringen ønsker ikke å gi råd som vi ikke kan stå for på et senere tidspunkt. Vi ønsker å gi råd som står seg, råd som ikke er basert på magefølelse, sier han.

Raja sier han vil gå i dialog med sektoren om behovet for en kompensasjonsordning for 2021. Blant annet vil han ha et innspillsmøte der han kan møte aktører for å få konkrete forslag.

– Jeg ser fram til å høre ideer og innspill som kan bringe kulturlivet ut av krisen og inn i framtiden, sier kulturminister Abid Raja.