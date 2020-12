Varsler ny Star Wars-film i 2023

Den nye filmen har tittelen «Rogue Squadron». Storsatsingen skal være klar for kinopublikum i løpet av 2023.

Det bekreftes av Disney, skriver blant andre abcnet.au.

Star Wars-universet er en dramatisk fortelling hvor historien er lagt til verdensrommet, og er sterkt inspirert av mellomkrigstidens seriefilmer.

Den nye filmen skal regisseres av den amerikanske regissøren Patty Jenkins.

– Introduserer en ny generasjon av starfighter-piloter

– Jenkins film vil utforske en ny, tidligere uutforsket æra av «Star Wars»-historien i fremtiden utover «The Rise of Skywalker». «Rogue Squadron» vil introdusere en ny generasjon av starfighter-piloter når de går på vingene og risikerer livet i en grensesprengende, høyhastighets spenningsreise, og flytter sagaen til den fremtidige æraen til galaksen, sier Lucasfilm-sjef Kathleen Kennedy i en offisiell uttalelse.

Den forrige storfilmen fra Star Wars-universet ble sluppet i 2019, «Episode IX: The Rise of Skywalker». Det er foreløpig ikke kjent om de berømte stormtrooperne vil være med i den nye filmen.

Star Wars er en amerikansk serie på til sammen elleve science fiction-filmer i tidsrommet 1977–2019. Filmene er i hovedsak produsert, skrevet og regissert av George Lucas.

Under et investormøte denne uken kunngjorde Walt Disney at de planlegger å utvide tilbudet av tidligere Star Wars-filmer på selskapets streamingtjeneste Disney + , skriver Reuters.

Filmene har siden debuten i 1977 gått sin seiersgang verden over. Stadig nye tilhengere er kommet til ettersom nye generasjoner er blitt introdusert for Star Wars-filmenes magiske univers og tiltrekningskraft.

